​Премьер-лига: Боевая ничья в матче "Сабах" и "Зиря"

Состоялся еще один матч IX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, во втором матче дня клуб "Сабах" принимал "Зиря".

Во встрече, которая проходила на стадионе "Банк Республика Арена" в поселке Масазыр, счет открыли гости. На 23-й минуте отличился Ниджат Сулейманов. Но, благодаря дублю на 28-й и 44-й минуте Амаду Диалло, хозяева ушли на перерыв выше поднятой головой – 2:1.

В конце матча, на 88-й минуте и Ниджат Сулейманов оформил дубль - 2:2.

После этой ничьи, "Сабах" с 7 очками переместился на седьмую строчку в турнирной таблице, а "Зиря" с 9 очками идет на шестом месте.

Отметим, что в стартовом матче тура "Кешля" со счетом 2:1 обыграла "Габала".

Тур продолжится завтра, встречей между "Сумгайыт" и "Нефтчи". В понедельник же, состоится заключительный матч "Карабах"-"Сабаил".