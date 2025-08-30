    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    Премьер-лига Азербайджана: Зиря крупно обыграла Кяпаз в матче 3-го тура

    Бакинская "Зиря" разгромила гянджинский "Кяпаз" в домашнем матче 3-го тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

    Как сообщает Report, встреча на стадионе спорткомплекса "Зиря" завершилась победой подопечных Рашада Садыгова со счетом 5:0.

    В составе победителей голами отметились Гисмят Алиев (13-я минута), Исса Джибрила (32-я минута), Жуниор Мартинс (37-я минута), Егор Богомольский (71-я минута) и Давит Волков (83-я минута).

    Отметим, что в ранее в матче 3-го тура "Нефтчи" дома проиграл "Туран Товуз" - 0:1, а в матче "Сумгайыт" - "Шамахы" победитель не определился.

    Итоги тура будут подведены 31 августа.

