Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" крупно обыграла "Кяпаз" в матче 3-го тура
Футбол
- 30 августа, 2025
- 20:06
Бакинская "Зиря" разгромила гянджинский "Кяпаз" в домашнем матче 3-го тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.
Как сообщает Report, встреча на стадионе спорткомплекса "Зиря" завершилась победой подопечных Рашада Садыгова со счетом 5:0.
В составе победителей голами отметились Гисмят Алиев (13-я минута), Исса Джибрила (32-я минута), Жуниор Мартинс (37-я минута), Егор Богомольский (71-я минута) и Давит Волков (83-я минута).
Отметим, что в ранее в матче 3-го тура "Нефтчи" дома проиграл "Туран Товуз" - 0:1, а в матче "Сумгайыт" - "Шамахы" победитель не определился.
Итоги тура будут подведены 31 августа.
