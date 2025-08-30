    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" "Kəpəz"i böyük hesabla məğlub edib

    Futbol
    • 30 avqust, 2025
    • 19:50
    Azərbaycan Premyer Liqası: Zirə Kəpəzi böyük hesabla məğlub edib

    Azərbaycan Premyer Liqasının III turunda "Zirə" "Kəpəz"i böyük hesabla məğlub edib.

    "Report" xəbər verir ki, Zirə İdman Kompleksinin stadionunda baş tutan görüş meydan sahiblərinin 5:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Rəşad Sadıqovun baş məşqçisi olduğu komandada Qismət Alıyev (13-cü dəqiqə), İssa Cibrila (32-ci dəqiqə), Junior Martins (37-ci dəqiqə), Yeqor Boqomolski (71-ci dəqiqə) və Davit Volkov (83-cü dəqiqə) fərqlənib.

    Qeyd edək ki, III turun daha əvvəl baş tutan "Neftçi" - "Turan Tovuz" matçında qonaqlar qələbəyə sevinib - 0:1. "Sumqayıt" - "Şamaxı" görüşündə isə qalib müəyyənləşməyib. Tura avqustun 31-də yekun vurulacaq.

