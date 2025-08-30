Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" "Kəpəz"i böyük hesabla məğlub edib
Futbol
- 30 avqust, 2025
- 19:50
Azərbaycan Premyer Liqasının III turunda "Zirə" "Kəpəz"i böyük hesabla məğlub edib.
"Report" xəbər verir ki, Zirə İdman Kompleksinin stadionunda baş tutan görüş meydan sahiblərinin 5:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Rəşad Sadıqovun baş məşqçisi olduğu komandada Qismət Alıyev (13-cü dəqiqə), İssa Cibrila (32-ci dəqiqə), Junior Martins (37-ci dəqiqə), Yeqor Boqomolski (71-ci dəqiqə) və Davit Volkov (83-cü dəqiqə) fərqlənib.
Qeyd edək ki, III turun daha əvvəl baş tutan "Neftçi" - "Turan Tovuz" matçında qonaqlar qələbəyə sevinib - 0:1. "Sumqayıt" - "Şamaxı" görüşündə isə qalib müəyyənləşməyib. Tura avqustun 31-də yekun vurulacaq.
