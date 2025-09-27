Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Премьер-лига Азербайджана: "Шамахы" и "Араз-Нахчыван" сыграли вничью

    Футбол
    • 27 сентября, 2025
    • 18:36
    Премьер-лига Азербайджана: Шамахы и Араз-Нахчыван сыграли вничью

    "Шамахы" на своем поле сыграл вничью с "Араз-Нахчываном" в рамках 6-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, встреча завершилась со счетом 1:1.

    На 28-й минуте отличился футболист хозяев Руфат Аббасов, на 78-й минуте игрок гостей Шарль Боли сравнял счет.

    Отметим, что в предыдущих матчах тура "Имишли" сыграл вничью с "Зиря" - 1:1, а "Карабах" одержал победу над "Габалой" - 2:0. Итоги тура будут подведены матчем "Нефтчи" – "Кярван-Евлах".

    Премьер-лига Азербайджана футбол ФК "Шамахы" "Араз-Нахчыван"
    Premyer Liqa: "Şamaxı" "Araz Naxçıvan"la heç heçə edib

    Лента новостей