Премьер-лига Азербайджана: "Шамахы" и "Араз-Нахчыван" сыграли вничью
Футбол
- 27 сентября, 2025
- 18:36
"Шамахы" на своем поле сыграл вничью с "Араз-Нахчываном" в рамках 6-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, встреча завершилась со счетом 1:1.
На 28-й минуте отличился футболист хозяев Руфат Аббасов, на 78-й минуте игрок гостей Шарль Боли сравнял счет.
Отметим, что в предыдущих матчах тура "Имишли" сыграл вничью с "Зиря" - 1:1, а "Карабах" одержал победу над "Габалой" - 2:0. Итоги тура будут подведены матчем "Нефтчи" – "Кярван-Евлах".
