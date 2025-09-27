Premyer Liqa: "Şamaxı" "Araz Naxçıvan"la heç heçə edib
Futbol
- 27 sentyabr, 2025
- 18:06
Azərbaycan Premyer Liqasının VI turunda "Şamaxı" öz meydanında "Araz Naxçıvan"la qarşılaşıb.
"Report" xəbər verir ki, görüş 1:1 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.
Oyunda hesabı meydan sahibləri açıb, qonaqlar isə ikinci hissənin sonlarında tarazlığı bərpa ediblər.
Bu nəticə ilə hər iki komanda turnir cədvəlində aktivinə bir xal yazdırıb.
Son xəbərlər
18:10
Gəncədə 22 avtobus marşrutu fəaliyyətə başlayırİnfrastruktur
18:06
Premyer Liqa: "Şamaxı" "Araz Naxçıvan"la heç heçə edibFutbol
18:02
Foto
27 Sentyabr - Anım Günü münasibətilə Azərbaycan Ordusunda silsilə tədbirlər keçirilibHərbi
17:58
Xaçmazda Anım Günü qeyd edilibDaxili siyasət
17:58
Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Anım Günü ilə bağlı paylaşım edibXarici siyasət
17:57
Zelenski: Ukrayna heyəti ABŞ-də silah alışı üzrə texniki görüşlər keçirəcəkRegion
17:49
Azərbaycanda pambıq mahlıcı istehsalı 33 %-ə yaxın artıbSənaye
17:48
Ermənistanda yük maşını və avtosisternin toqquşması nəticəsində mazut sızıntısı baş veribRegion
17:39