    Premyer Liqa: "Şamaxı" "Araz Naxçıvan"la heç heçə edib

    Futbol
    • 27 sentyabr, 2025
    • 18:06
    Premyer Liqa: Şamaxı Araz Naxçıvanla heç heçə edib

    Azərbaycan Premyer Liqasının VI turunda "Şamaxı" öz meydanında "Araz Naxçıvan"la qarşılaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, görüş 1:1 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.

    Oyunda hesabı meydan sahibləri açıb, qonaqlar isə ikinci hissənin sonlarında tarazlığı bərpa ediblər.

    Bu nəticə ilə hər iki komanda turnir cədvəlində aktivinə bir xal yazdırıb.

