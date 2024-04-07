Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится очередной тур

Сегодня завершится XXIX тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Report, в заключительный день пройдут два поединка.
Отметим, что в предыдущих матчах тура "Кяпаз" победил "Араз-Нахчыван" (2:1), "Туран Товуз" одолел "Сабах" (2:0), а "Карабах" не оставил шансов "Сабаилу" (4:2).
Премьер-лига Азербайджана
XXIX тур
7 апреля
16:30. "Зиря" - "Габала"
Судьи: Ряван Гамзазаде, Эйюб Ибрагимов, Теймур Теймуров, Джавид Джалилов
Судья-инспектор: Джейхун Гашимов
Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов
Стадион спорткомплекса "Зиря".
20:00. "Нефтчи" – "Сумгайыт"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Рауф Джабаров
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Сеймур Салимли
"Нефтчи Арена".