Премьер-лига Азербайджана: Сегодня завершится очередной тур

Сегодня завершится XXIX тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня завершится XXIX тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в заключительный день пройдут два поединка.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Кяпаз" победил "Араз-Нахчыван" (2:1), "Туран Товуз" одолел "Сабах" (2:0), а "Карабах" не оставил шансов "Сабаилу" (4:2).

Премьер-лига Азербайджана

XXIX тур

7 апреля

16:30. "Зиря" - "Габала"

Судьи: Ряван Гамзазаде, Эйюб Ибрагимов, Теймур Теймуров, Джавид Джалилов

Судья-инспектор: Джейхун Гашимов

Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов

Стадион спорткомплекса "Зиря".

20:00. "Нефтчи" – "Сумгайыт"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Рауф Джабаров

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Сеймур Салимли

"Нефтчи Арена".