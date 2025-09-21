Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут подведены итоги 5-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 5-го тура.

Как сообщает Report, в первом матче дня "Араз-Нахчыван" примет агдамский "Карабах". Встречу на "Лив Бона Деа Арена" будет судить Алияр Агаев.

"Араз-Нахчыван" набрал 10 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице, у "Карабаха" 4 балла и восьмое место.

Последний матч тура пройдет в Сумгайыте, где на городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде одноименная команда будет принимать бакинский "Нефтчи". Встречу будет обслуживать бригада под руководством Эльчина Масиева.

"Сумгайыт" с 10 очками находится на втором месте, "Нефтчи" набрал 4 балла и расположился на 11-м месте.

Мисли Премьер-лига

I круг, V тур

21 сентября

17:00. "Араз-Нахчыван" – "Карабах"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Али Алиев.

VAR: Фарид Гаджиев.

AVAR: Кямран Алиев.

Судья-инспектор: Омар Пашаев.

Представитель АФФА: Эльчин Мамедов.

"Лив Бона Деа Арена", Баку.

19:30. "Сумгайыт" – "Нефтчи"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Акпер Ахмедов.

VAR: Турал Гурбанов.

AVAR: Асиман Азизли.

Судья-инспектор: Шахин Джафаров.

Представитель АФФА: Эльгиз Абасов.

Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Имишли" обыграл "Кярван-Евлах", "Габала" – "Кяпяз" со счетом 3:0, "Зиря" оказалась сильнее "Шамахы" (2:1), а "Сабах" выиграл у "Туран Товуз" - 2:0.