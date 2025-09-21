Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут подведены итоги 5-го тура

    Футбол
    • 21 сентября, 2025
    • 09:29
    Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут подведены итоги 5-го тура

    В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 5-го тура.

    Как сообщает Report, в первом матче дня "Араз-Нахчыван" примет агдамский "Карабах". Встречу на "Лив Бона Деа Арена" будет судить Алияр Агаев.

    "Араз-Нахчыван" набрал 10 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице, у "Карабаха" 4 балла и восьмое место.

    Последний матч тура пройдет в Сумгайыте, где на городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде одноименная команда будет принимать бакинский "Нефтчи". Встречу будет обслуживать бригада под руководством Эльчина Масиева.

    "Сумгайыт" с 10 очками находится на втором месте, "Нефтчи" набрал 4 балла и расположился на 11-м месте.

    Мисли Премьер-лига

    I круг, V тур

    21 сентября

    17:00. "Араз-Нахчыван" – "Карабах"

    Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Али Алиев.

    VAR: Фарид Гаджиев.

    AVAR: Кямран Алиев.

    Судья-инспектор: Омар Пашаев.

    Представитель АФФА: Эльчин Мамедов.

    "Лив Бона Деа Арена", Баку.

    19:30. "Сумгайыт" – "Нефтчи"

    Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Акпер Ахмедов.

    VAR: Турал Гурбанов.

    AVAR: Асиман Азизли.

    Судья-инспектор: Шахин Джафаров.

    Представитель АФФА: Эльгиз Абасов.

    Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде

    Отметим, что в предыдущих матчах тура "Имишли" обыграл "Кярван-Евлах", "Габала" – "Кяпяз" со счетом 3:0, "Зиря" оказалась сильнее "Шамахы" (2:1), а "Сабах" выиграл у "Туран Товуз" - 2:0.

