Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут подведены итоги 5-го тура
- 21 сентября, 2025
- 09:29
В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 5-го тура.
Как сообщает Report, в первом матче дня "Араз-Нахчыван" примет агдамский "Карабах". Встречу на "Лив Бона Деа Арена" будет судить Алияр Агаев.
"Араз-Нахчыван" набрал 10 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице, у "Карабаха" 4 балла и восьмое место.
Последний матч тура пройдет в Сумгайыте, где на городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде одноименная команда будет принимать бакинский "Нефтчи". Встречу будет обслуживать бригада под руководством Эльчина Масиева.
"Сумгайыт" с 10 очками находится на втором месте, "Нефтчи" набрал 4 балла и расположился на 11-м месте.
Мисли Премьер-лига
I круг, V тур
21 сентября
17:00. "Араз-Нахчыван" – "Карабах"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Али Алиев.
VAR: Фарид Гаджиев.
AVAR: Кямран Алиев.
Судья-инспектор: Омар Пашаев.
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов.
"Лив Бона Деа Арена", Баку.
19:30. "Сумгайыт" – "Нефтчи"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Акпер Ахмедов.
VAR: Турал Гурбанов.
AVAR: Асиман Азизли.
Судья-инспектор: Шахин Джафаров.
Представитель АФФА: Эльгиз Абасов.
Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде
Отметим, что в предыдущих матчах тура "Имишли" обыграл "Кярван-Евлах", "Габала" – "Кяпяз" со счетом 3:0, "Зиря" оказалась сильнее "Шамахы" (2:1), а "Сабах" выиграл у "Туран Товуз" - 2:0.