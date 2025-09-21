İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Futbol
    • 21 sentyabr, 2025
    • 09:10
    Premyer Liqa: V tura iki oyunla yekun vurulacaq

    Misli Premyer Liqasında bu gün V tura iki oyunla yekun vurulacaq.

    "Report"un məlumatına görə, əvvəlcə "Araz-Naxçıvan" "Qarabağ"ı qəbul edəcək.

    "Liv Bona Dea Arena"da baş tutacaq qarşılaşmanı Əliyar Ağayev idarə edəcək.

    "Araz-Naxçıvan" 10 xalla turnir cədvəlinin üçüncü pilləsindədir. Səkkizinci yerdə olan "Qarabağ"ın isə 4 xalı var.

    Turun son görüşü Sumqayıtda keçiriləcək. Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda "Sumqayıt" "Neftçi"ni qəbul edəcək. Bu matçı Elçin Məsiyev idarə edəcək.

    "Sumqayıt" 10 xalla ikinci yerdədir. 11-ci pillədə qərarlaşan "Neftçi" isə 4 xala malikdir.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, V tur

    21 sentyabr

    17:00. "Araz-Naxçıvan" – "Qarabağ"

    Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Əli Əliyev.

    VAR: Fərid Hacıyev

    AVAR: Kamran Əliyev.

    Hakim-inspektor: Ömər Paşayev.

    AFFA nümayəndəsi: Elçin Məmmədov.

    "Liv Bona Dea Arena"

    19:30. "Sumqayıt" – "Neftçi"

    Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Əkbər Əhmədov.

    VAR: Tural Qurbanov.

    AVAR: Asiman Əzizli.

    Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.

    AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abasov.

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "İmişli" "Karvan-Yevlax"ı, "Qəbələ" "Kəpəz"i 3:0, "Zirə" "Şamaxı"nı 2:1, "Sabah" "Turan Tovuz"u 2:0 hesabı ilə üstələyib.

