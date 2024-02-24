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Премьер-лига Азербайджана: "Сабаил" обыграл "Сабах" в бакинском дерби

Премьер-лига Азербайджана: "Сабаил" обыграл "Сабах" в бакинском дерби В Премьер-лиге Азербайджана по футболу прошла очередная игра 24-го тура.
Футбол
24 февраля 2024 г. 20:24
Премьер-лига Азербайджана: Сабаил обыграл Сабах в бакинском дерби

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу прошла очередная игра 24-го тура.

Как сообщает Report, во втором матче дня "Сабаил" принимал "Сабах".

Матч завершился победой хозяев – 2:0. Счет на 52-й минуте открыл Александр Рамалингом, окончательный счет на второй добавленной к основному времени матча минуте установил Самир Абдуллаев.

После победы "Сабаил" увеличил очки до 34, гости занимают 7-е место, у них в активе 31 очко.

Отметим, что в первом матче дня "Нефтчи" сыграл вничью с "Туран Товуз" – 1:1. Ранее, 23 февраля "Кяпаз" обыграл "Габалу" со счетом 2:1. Матчи "Араз-Нахчыван" – "Зиря" и "Карабах" – "Сумгайыт" пройдут 25 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Səbail" "Sabah"ı məğlub edib

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