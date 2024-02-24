Премьер-лига Азербайджана: "Сабаил" обыграл "Сабах" в бакинском дерби

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу прошла очередная игра 24-го тура.

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу прошла очередная игра 24-го тура.

Как сообщает Report , во втором матче дня "Сабаил" принимал "Сабах".

Матч завершился победой хозяев – 2:0. Счет на 52-й минуте открыл Александр Рамалингом, окончательный счет на второй добавленной к основному времени матча минуте установил Самир Абдуллаев.

После победы "Сабаил" увеличил очки до 34, гости занимают 7-е место, у них в активе 31 очко.

Отметим, что в первом матче дня "Нефтчи" сыграл вничью с "Туран Товуз" – 1:1. Ранее, 23 февраля "Кяпаз" обыграл "Габалу" со счетом 2:1. Матчи "Араз-Нахчыван" – "Зиря" и "Карабах" – "Сумгайыт" пройдут 25 февраля.