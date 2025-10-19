Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" обыграл "Зиря"

    Футбол
    • 19 октября, 2025
    • 18:08
    "Сабах" разгромил "Зиря" в бакинском дерби в рамках 8-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, встреча на "Банк Республика Арене" завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

    В составе "Сабах" отличились Арон Малуда (42) и Велко Симич (45+2, 75).

    После победы "совы" занимают третью строчку турнирной таблицы с 14 очками, "Зиря" идет шестым, набрав 13 баллов.

    Отметим, что в ранее проведенных матчах тура "Кяпаз" победил "Шамахы", а "Сумгайыт" обыграл "Карван-Евлах" со счетом 4:1, "Карабах" выиграл у "Туран Товуз" (2:1). В игре "Имишли" - "Габала" была зафиксирована ничья - 2:2.

    "Сабах" "Зиря" чемпионат Азербайджана футбол
