Premyer Liqa: "Sabah" "Zirə"yə qalib gəlib
Futbol
- 19 oktyabr, 2025
- 17:52
Misli Premyer Liqasında VIII turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, "Bank Respublika Arena"da "Zirə"ni qəbul edən "Sabah" 3:0 hesablı qələbəyə sevinib.
Meydan sahiblərinin heyətində Aron Maluda (42) və Velko Simiç (45+2, 75) fərqləniblər.
"Bayquşlar" 14 xalla turnir cədvəlinin üçüncü pilləsində qərarlaşıb. "Zirə" isə 13 xalla altıncıdır.
Qeyd edək ki, turun daha əvvəl keçirilən görüşlərində "Kəpəz" "Şamaxı"nı, "Sumqayıt" "Karvan-Yevlax"ı (4:1), "Qarabağ" "Turan Tovuz"u (2:1) məğlub edib. "İmişli" - "Qəbələ" görüşündə isə bərabərlik qeydə alınıb - 2:2.
Son xəbərlər
18:47
Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsini bitirə biləcəyinə əmindirDigər ölkələr
18:46
KİV: İsrail Qəzzanın mərkəzinə güclü zərbələr endiribDigər ölkələr
18:41
İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi: Qəzza silahlardan təmizlənməlidirDigər ölkələr
18:37
Tbilisidəki etiraz aksiyaları ilə əlaqədar 14 nəfər saxlanılıbRegion
18:33
İsrail ordusu Qəzza sakinlərini təxliyə etməyə çağırıbDigər ölkələr
18:29
Azərbaycanın amputant millisinin baş məşqçisi: "Oyunçularımız verilən tapşırıqlardan da artığını yerinə yetirdilər"Futbol
18:20
Atəşkəsdən sonra Qəzzada 51 nəfər ölübDigər ölkələr
18:09
Foto
Azərbaycanın amputant yığması Millətlər Liqasının C qrupunu bürünc medalla başa vurubFutbol
18:04