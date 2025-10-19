İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Premyer Liqa: "Sabah" "Zirə"yə qalib gəlib

    Futbol
    • 19 oktyabr, 2025
    • 17:52
    Premyer Liqa: Sabah Zirəyə qalib gəlib

    Misli Premyer Liqasında VIII turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, "Bank Respublika Arena"da "Zirə"ni qəbul edən "Sabah" 3:0 hesablı qələbəyə sevinib.

    Meydan sahiblərinin heyətində Aron Maluda (42) və Velko Simiç (45+2, 75) fərqləniblər.

    "Bayquşlar" 14 xalla turnir cədvəlinin üçüncü pilləsində qərarlaşıb. "Zirə" isə 13 xalla altıncıdır.

    Qeyd edək ki, turun daha əvvəl keçirilən görüşlərində "Kəpəz" "Şamaxı"nı, "Sumqayıt" "Karvan-Yevlax"ı (4:1), "Qarabağ" "Turan Tovuz"u (2:1) məğlub edib. "İmişli" - "Qəbələ" görüşündə isə bərabərlik qeydə alınıb - 2:2.

    "Zirə" klubu "Sabah" klubu
    Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" обыграл "Зиря"

    Son xəbərlər

    18:47

    Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsini bitirə biləcəyinə əmindir

    Digər ölkələr
    18:46

    KİV: İsrail Qəzzanın mərkəzinə güclü zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:41

    İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi: Qəzza silahlardan təmizlənməlidir

    Digər ölkələr
    18:37

    Tbilisidəki etiraz aksiyaları ilə əlaqədar 14 nəfər saxlanılıb

    Region
    18:33

    İsrail ordusu Qəzza sakinlərini təxliyə etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    18:29

    Azərbaycanın amputant millisinin baş məşqçisi: "Oyunçularımız verilən tapşırıqlardan da artığını yerinə yetirdilər"

    Futbol
    18:20

    Atəşkəsdən sonra Qəzzada 51 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    18:09
    Foto

    Azərbaycanın amputant yığması Millətlər Liqasının C qrupunu bürünc medalla başa vurub

    Futbol
    18:04

    HƏMAS daha bir girovun cəsədini İsrailə təhvil verməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti