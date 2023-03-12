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Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" на выезде сыграет с "Шамахы"

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" на выезде сыграет с "Шамахы" Сегодня будут подведены итоги XXVI тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
12 марта 2023 г. 07:40
Премьер-лига Азербайджана: Нефтчи на выезде сыграет с Шамахы

Сегодня будут подведены итоги XXVI тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, последняя игра состоится в Шамахы.

Одноименная команда будет принимать бакинский "Нефтчи", который завоевал победу в последних пяти матчах с шамахинцами. В настоящее время столичный клуб имеет в активе на семь очков меньше, чем занимающий второе место "Сабах" - 52 против 59, при этом последний уже сыграл матч XXVI тура. Одолев соперника "нефтяники" смогут сократить разрыв до четырех очков.

Победа не в меньшей степени нужна и "Шамахы", который находится всего в трех очках от вылета из чемпионата. Если провинциальный клуб сумеет взять вверх в противостоянии, то увеличит отрыв от находящегося на последнем месте "Сабаила" до шести очков.

Премьер-лига Азербайджана

ХХVI тур

12 марта (воскресенье)

15:00. "Шамахы" - "Нефтчи"
Судьи: Фарид Гаджиев, Зейнал Зейналов, Рахман Имами, Сабухи Байрамов
Судья-инспектор: Гюльага Джабаров
Представитель АФФА: Эмин Джафаров
Шамахинский городской стадион

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: “Neftçi” iki ildir xal vermədiyi “Şamaxı”nın qonağı olacaq

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