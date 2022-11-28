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Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" примет "Зиря", "Шамахы" встретится с "Кяпазом"

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" примет "Зиря", "Шамахы" встретится с "Кяпазом" Сегодня состоятся еще две игры 15-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
28 ноября 2022 г. 07:43
Премьер-лига Азербайджана: Карабах примет Зиря, Шамахы встретится с Кяпазом

Сегодня состоятся еще две игры 15-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первом матче дня "Шамахы" примет "Кяпаз".

Хозяева занимает седьмую строчку с 10 очками, а гостевая команда расположилась на девятом месте с 9 очками. В чемпионате команды провели 31 матч, в которых 17 раз победителем становился представитель Шамахы, семь - гянджинский клуб. "Шамахы" также имеет преимущество в соотношении мячей – 53:30.

Во втором матче дня "Карабах", лидирующий в турнирной таблице с 40 очками, сыграет на домашней арене с бакинским "Зиря", который идет на четвертом месте с 22 очками в активе. К настоящему времени команды провели 28 очных встреч, в которых 19 раз побеждали "скакуны" и девять раз фиксировалась ничья. Чемпион страны имеет очевидное преимущество соотношении забитых и пропущенных мячей - 62:13.

Премьер-лига Азербайджана, XV тур

28 ноября (понедельник)

14:00. "Шамахы" - "Кяпаз"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Турал Гурбанов
Судья-инспектор: Анар Салманов
Шамахинский городской стадион

19:00. "Карабах" - "Зиря"
Судьи: Рауф Аллахвердиев, Рахман Имами, Джамиль Гулиев, Акбар Ахмедов
Судья-инспектор: Джейхун Гашимов
"Азерсун Арена"

Отметим, что в первом матче тура "Нефтчи" обыграл "Сабаил" со счетом 3:1. Завершится тур 29 ноября матчами "Туран Товуз" - "Сабах" и "Сумгайыт" - "Габала".

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Qarabağ" "Zirə", "Şamaxı" "Kəpəz"lə üz-üzə gələcək

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