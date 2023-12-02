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Премьер-лига Азербайджана: Еще одна игра XV тура завершилась ничьей

Премьер-лига Азербайджана: Еще одна игра XV тура завершилась ничьей В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялась еще одна игра XV тура.
Футбол
2 декабря 2023 г. 21:32
Премьер-лига Азербайджана: Еще одна игра XV тура завершилась ничьей

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялась еще одна игра XV тура.

Как сообщает Report, "Туран-Товуз" принимал у себя "Сумгайыт".

Матч завершился со счетом 2:2. На 6-й минуте отличился представитель "города молодости" Эльвин Бадалов, на 35-й - Рой Кахат. Два гола хозяев поля забили Луис Пачу на 49-й минуте и Отто Кон на 54-й минуте.

"Сумгаит" на данный момент занимает третье место с 23 очками, "Туран Товуз" - седьмое с 16 очками.

Отметим, что в первой встрече дня "Араз-Нахчыван" сыграл вничью с "Сабаилом" - 1:1. Остальные игры XV тура состоятся 3-4 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: XV turun daha bir oyunu heç-heçə başa çatıb

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