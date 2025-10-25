Премьер-лига: "Араз-Нахчыван" в добавленное время ушел от поражения в матче с "Сабах"

"Араз-Нахчыван" и бакинский "Сабах" сыграли вничью в матче 9-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, матч на Liv Bona Dea Arena в Баку, где нахчыванцы проводят домашние матчи, завершился со счетом 2:2.

В составе "сов" отличились Стив Солвет на 54-й минуте и Джой Ленс Микелс (с пенальти) на 73-й минуте. Голы нахчыванского клуба забили Иссуф Паро на 58-й минуте и Симакала на 90+8-й минуте.

После этого результата "совы", набрав 15 очков, занимают четвертое место, а "Араз-Нахчыван" с 16 баллами находится на третьем месте.

В другом матче дня "Зиря" примет "Сумгайыт".

Отметим, что "Туран Товуз" накануне победил "Карван-Евлах" (2:1), а "Имишли" обыграл "Кяпяз" (3:0). Итоги тура будут подведены 26 октября.