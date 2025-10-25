Premyer Liqa: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"la oyunda heç-heçə edib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Futbol
    • 25 oktyabr, 2025
    • 17:57
    "Sabah" Misli Premyer Liqasında heç-heçə edib.

    "Report"un məlumatına görə, paytaxt təmsilçisi IX turda "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma 2:2 hesabı ilə yekunlaşıb.

    "Bayquşlar"ın heyətində 54-cü dəqiqədə Stiv Solvet, 73-cü dəqiqədə Coy Lens Mikels (penalti) fərqləniblər. Naxçıvan klubunun qollarına 58-ci dəqiqədə İssuf Paro, 90+8-ci dəqiqədə Simakala imza atıb.

    Bu nəticədən sonra xallarının sayını 15-ə çatdıran "bayquşlar" dördüncü, 16 xalı olan "Araz-Naxçıvan" üçüncü sıradadır.

    Günün digər görüşündə "Zirə" "Sumqayıt"ı qəbul edəcək.

    Qeyd edək ki, ötən gün "Turan Tovuz" "Karvan-Yevlax"ı (2:1), "İmişli" isə "Kəpəz"i (3:0) məğlub edib. Tura oktyabrın 26-da yekun vurulacaq.

