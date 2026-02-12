İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    "Sumqayıt" Burkina Faso millisinin üzvünü heyətinə qatıb

    Futbol
    • 12 fevral, 2026
    • 12:48
    Sumqayıt Burkina Faso millisinin üzvünü heyətinə qatıb

    "Sumqayıt" klubu heyətinə yeni futbolçu cəlb edib.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, "gənclik şəhəri" təmsilçisi Burkina Fasodan olan yarımmüdafiəçi Sedrik Badolo ilə anlaşıb.

    27 yaşlı oyunçu ilə rəsmi müqavilə imzalanıb.

    Qeyd edək ki, Sedrik Badolo son olaraq Slovakiyanın "Spartak" (Trnava) klubunun formasını geyinib. O, Burkina Faso millisinin də üzvüdür.

