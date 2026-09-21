Представители УЕФА провели предварительный осмотр Бакинского Олимпийского стадиона
Футбол
- 21 сентября, 2026
- 12:55
Представители УЕФА провели предварительный осмотр Бакинского олимпийского стадиона (БОС).
Об этом в ответ на запрос Report заявил руководитель пресс-службы клуба "Сабах" Эльнур Гамидов.
Он подчеркнул, что все работы будут завершены к матчу второго тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА:
"Проведен предварительный осмотр арены. Требования УЕФА к этому этапу известны. В настоящее время ведутся работы в данном направлении. Все работы рассчитаны на то, чтобы стадион был полностью готов к назначенному времени. Ожидается, что представители УЕФА в ближайшие дни вновь прибудут в Баку для осмотра".
Отметим, что свой второй матч в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА "Сабах" проведет на БОС. 13 октября бакинский клуб примет чешскую "Славию".
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