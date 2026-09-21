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    Представители УЕФА провели предварительный осмотр Бакинского Олимпийского стадиона

    Футбол
    • 21 сентября, 2026
    • 12:55
    Представители УЕФА провели предварительный осмотр Бакинского Олимпийского стадиона

    Представители УЕФА провели предварительный осмотр Бакинского олимпийского стадиона (БОС).

    Об этом в ответ на запрос Report заявил руководитель пресс-службы клуба "Сабах" Эльнур Гамидов.

    Он подчеркнул, что все работы будут завершены к матчу второго тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА:

    "Проведен предварительный осмотр арены. Требования УЕФА к этому этапу известны. В настоящее время ведутся работы в данном направлении. Все работы рассчитаны на то, чтобы стадион был полностью готов к назначенному времени. Ожидается, что представители УЕФА в ближайшие дни вновь прибудут в Баку для осмотра".

    Отметим, что свой второй матч в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА "Сабах" проведет на БОС. 13 октября бакинский клуб примет чешскую "Славию".

    Бакинский олимпийский стадион Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Лига чемпионов УЕФА
    UEFA nümayəndələri tərəfindən Bakı Olimpiya Stadionuna ilkin baxış olub
    UEFA representatives conduct initial inspection of Baku Olympic Stadium

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