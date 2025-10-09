Представители АФФА встретились в Париже с послом Азербайджана во Франции

Генсек Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Джахангир Фараджуллаев и исполнительный вице-президент Сархан Гаджиев встретились с послом Азербайджана во Франции Лейлой Абдуллаевой.

Как сообщает Report, встреча состоялась в Париже.

Л.Абдуллаева пожелала сборной Азербайджана успехов в матче против Франции в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года.

Представители АФФА вручили послу футболку национальной сборной.