    Представители АФФА встретились в Париже с послом Азербайджана во Франции

    Футбол
    • 09 октября, 2025
    • 17:38
    Представители АФФА встретились в Париже с послом Азербайджана во Франции

    Генсек Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Джахангир Фараджуллаев и исполнительный вице-президент Сархан Гаджиев встретились с послом Азербайджана во Франции Лейлой Абдуллаевой.

    Как сообщает Report, встреча состоялась в Париже.

    Л.Абдуллаева пожелала сборной Азербайджана успехов в матче против Франции в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года.

    Представители АФФА вручили послу футболку национальной сборной.

    AFFA rəsmiləri Parisdə Azərbaycanın Fransadakı səfiri ilə görüşüblər

