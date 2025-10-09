AFFA rəsmiləri Parisdə Azərbaycanın Fransadakı səfiri ilə görüşüblər
Futbol
- 09 oktyabr, 2025
- 17:02
AFFA-nın baş katibi Cahangir Fərəcullayev və icraçı vitse-prezidenti Sərxan Hacıyev Azərbaycanın Fransadakı səfiri Leyla Abdullayeva ilə görüşüblər.
"Report" xəbər verir ki, Leyla Abdullayeva 2026-cı il dünya çempionatının seçmə mərhələsində Fransa yığmasına qarşı keçiriləcək oyunda milli komandaya uğurlar arzulayıb.
Görüş zamanı səfirə Azərbaycan milli komandasının forması hədiyyə olunub.
Son xəbərlər
17:35
İşdən qanunsuz çıxarılan 56 nəfər əvvəlki işlərinə bərpa etdirilibSosial müdafiə
17:35
"Azerconnect Group" regionun ən böyük kibertəhlükəsizlik tədbirinə dəstək olduİKT
17:35
Foto
Video
Gəncədəki partlayışda ağır xəsarət alan şəxs Bakıya gətirilir - YENİLƏNİB-2Hadisə
17:34
Bir sıra ölkələrdən Azərbaycana malların idxalına məhdudiyyət qoyulubSağlamlıq
17:32
Azərbaycanın U-19 millisi Özbəkistanla heç-heçə edibFutbol
17:30
Azərbaycan banklarının I yarımildə verdiyi "yaşıl kredit"lərin strukturu açıqlanıbMaliyyə
17:25
Azərbaycan paralimpiyaçısı: "Qazandığım uğurların davamlı olması üçün çalışacağam"Fərdi
17:15
Türkiyənin 18 kruiz limanı cari dövrdə 1,5 milyon sərnişin qəbul edibRegion
17:15