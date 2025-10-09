İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    AFFA rəsmiləri Parisdə Azərbaycanın Fransadakı səfiri ilə görüşüblər

    Futbol
    • 09 oktyabr, 2025
    • 17:02
    AFFA rəsmiləri Parisdə Azərbaycanın Fransadakı səfiri ilə görüşüblər

    AFFA-nın baş katibi Cahangir Fərəcullayev və icraçı vitse-prezidenti Sərxan Hacıyev Azərbaycanın Fransadakı səfiri Leyla Abdullayeva ilə görüşüblər.

    "Report" xəbər verir ki, Leyla Abdullayeva 2026-cı il dünya çempionatının seçmə mərhələsində Fransa yığmasına qarşı keçiriləcək oyunda milli komandaya uğurlar arzulayıb.

    Görüş zamanı səfirə Azərbaycan milli komandasının forması hədiyyə olunub.

    Leyla Abdullayeva Azərbaycanın Fransadakı səfiri AFFA rəsmiləri

    Son xəbərlər

    17:35

    İşdən qanunsuz çıxarılan 56 nəfər əvvəlki işlərinə bərpa etdirilib

    Sosial müdafiə
    17:35

    "Azerconnect Group" regionun ən böyük kibertəhlükəsizlik tədbirinə dəstək oldu

    İKT
    17:35
    Foto
    Video

    Gəncədəki partlayışda ağır xəsarət alan şəxs Bakıya gətirilir - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    17:34

    Bir sıra ölkələrdən Azərbaycana malların idxalına məhdudiyyət qoyulub

    Sağlamlıq
    17:32

    Azərbaycanın U-19 millisi Özbəkistanla heç-heçə edib

    Futbol
    17:30

    Azərbaycan banklarının I yarımildə verdiyi "yaşıl kredit"lərin strukturu açıqlanıb

    Maliyyə
    17:25

    Azərbaycan paralimpiyaçısı: "Qazandığım uğurların davamlı olması üçün çalışacağam"

    Fərdi
    17:15

    Türkiyənin 18 kruiz limanı cari dövrdə 1,5 milyon sərnişin qəbul edib

    Region
    17:15

    Paşinyan Aİ komissarı ilə "Tramp marşrutu"nun həyata keçirilməsini müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti