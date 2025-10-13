Представитель ПФЛ получил назначение на матч итальянского клуба в Лиге Европы
Футбол
- 13 октября, 2025
- 17:20
Исполнительный директор Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Заур Гаджи-Магеррамов получил назначение от УЕФА.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ПФЛ, он будет представителем УЕФА на матче основного этапа Лиги Европы между ФКСБ (Румыния) и "Болоньей" (Италия).
Отметим, что встреча состоится 23 октября.
