Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Представитель ПФЛ получил назначение на матч итальянского клуба в Лиге Европы

    Футбол
    • 13 октября, 2025
    • 17:20
    Представитель ПФЛ получил назначение на матч итальянского клуба в Лиге Европы

    Исполнительный директор Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Заур Гаджи-Магеррамов получил назначение от УЕФА.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ПФЛ, он будет представителем УЕФА на матче основного этапа Лиги Европы между ФКСБ (Румыния) и "Болоньей" (Италия).

    Отметим, что встреча состоится 23 октября.

    Заур Гаджи-Магеррамов Лига Европы назначение ПФЛ ФК "Болонья"
    PFL rəsmisi İtaliya klubunun Avropa Liqasındakı oyununa təyinat alıb

    Последние новости

    17:45

    Военное крыло ХАМАС сегодня передаст Израилю тела четырех погибших заложников

    Другие страны
    17:40

    Бессент: Шатдаун уже начинает влиять на экономику США

    Другие страны
    17:37

    Кошта: ЕС полностью поддерживает план Трампа по Газе и готов внести свой вклад

    Другие страны
    17:31

    Германия планирует приобрести более 400 БТР за 7 млрд евро

    Другие страны
    17:20

    Представитель ПФЛ получил назначение на матч итальянского клуба в Лиге Европы

    Футбол
    17:14

    Бессент: США могут подождать с введением пошлин в 100% на китайские товары

    Другие страны
    17:14

    Трамп отправился из Израиля в Египет

    Другие страны
    17:03

    СМИ: Президент Мадагаскара покинул страну на французском военном самолете

    Другие страны
    16:56

    Агентство: Будут приняты необходимые меры в связи с найденным в подвале младенцем

    Социальная защита
    Лента новостей