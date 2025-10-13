İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    PFL rəsmisi İtaliya klubunun Avropa Liqasındakı oyununa təyinat alıb

    Futbol
    • 13 oktyabr, 2025
    • 17:03
    PFL rəsmisi İtaliya klubunun Avropa Liqasındakı oyununa təyinat alıb

    Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) icraçı direktoru Zaur Hacı-Məhərrəmov UEFA tərəfindən təyinat alıb.

    "Report" PFL-in rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, o, Avropa Liqasının əsas mərhələsində keçiriləcək FCSB (Rumıniya) - "Bolonya" (İtaliya) oyununun UEFA nümayəndəsi olacaq.

    Qeyd edək ki, qarşılaşma oktyabrın 23-də baş tutacaq.

