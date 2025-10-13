PFL rəsmisi İtaliya klubunun Avropa Liqasındakı oyununa təyinat alıb
Futbol
- 13 oktyabr, 2025
- 17:03
Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) icraçı direktoru Zaur Hacı-Məhərrəmov UEFA tərəfindən təyinat alıb.
"Report" PFL-in rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, o, Avropa Liqasının əsas mərhələsində keçiriləcək FCSB (Rumıniya) - "Bolonya" (İtaliya) oyununun UEFA nümayəndəsi olacaq.
Qeyd edək ki, qarşılaşma oktyabrın 23-də baş tutacaq.
