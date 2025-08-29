Представитель АФФА: Цель WFLP - развитие навыков женщин на руководящих должностях

Целью программы UEFA Women in Football Leadership Programme 2025 (WFLP) является развитие лидерских навыков женщин, работающих на руководящих должностях в футбольном управлении.

Об этом сказала Report руководитель юридического отдела Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Гюнай Заманлы.

Она поделилась своими впечатлениями об участии в образовательной программе, организованной совместно Академией УЕФА и Бизнес-школой IMD в Лозанне.

"Основная цель программы - развитие лидерских навыков женщин, работающих на руководящих должностях в футбольном управлении, повышение их лидерского потенциала, усиление их участия в процессе принятия решений и поддержка их профессионального развития. Кроме того, программа служит укреплению роли женщин в будущем футбола и содействию международному обмену опытом", - сказала Заманлы.