Представитель АФФА: Цель WFLP - развитие навыков женщин на руководящих должностях

    Целью программы UEFA Women in Football Leadership Programme 2025 (WFLP) является развитие лидерских навыков женщин, работающих на руководящих должностях в футбольном управлении.

    Об этом сказала Report руководитель юридического отдела Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Гюнай Заманлы.

    Она поделилась своими впечатлениями об участии в образовательной программе, организованной совместно Академией УЕФА и Бизнес-школой IMD в Лозанне.

    "Основная цель программы - развитие лидерских навыков женщин, работающих на руководящих должностях в футбольном управлении, повышение их лидерского потенциала, усиление их участия в процессе принятия решений и поддержка их профессионального развития. Кроме того, программа служит укреплению роли женщин в будущем футбола и содействию международному обмену опытом", - сказала Заманлы. 

