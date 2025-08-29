    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil

    AFFA rəsmisi: "WFLP-nin məqsədi qərarverici vəzifələrdə çalışan qadınların bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir"

    Futbol
    • 29 avqust, 2025
    • 14:42
    AFFA rəsmisi: WFLP-nin məqsədi qərarverici vəzifələrdə çalışan qadınların bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir

    "UEFA Women in Football Leadership Programme 2025"in məqsədi futbol idarəçiliyində qərarverici vəzifələrdə çalışan qadınların liderlik bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir.

    Bunu "Report"a açıqlamasında AFFA-nın Hüquq şöbəsinin rəisi Günay Zamanlı bildirib.

    Qurum rəsmisi UEFA Akademiyasının və IMD Biznes Məktəbinin birgə təşkilatçılığı ilə İsveçrənin Lozanna şəhərində keçirilən təhsil proqramında iştirakı barədə təəssüratlarını bölüşüb: 

    "Proqramın əsas məqsədi futbol idarəçiliyində qərarverici vəzifələrdə çalışan qadınların liderlik bacarıqlarını inkişaf etdirmək, liderlik potensialını artırmaq, onların qərarvermə prosesində iştirakını gücləndirmək və peşəkar inkişafına dəstək verməkdir. Bununla yanaşı, qadınların futbolun gələcəyində rolunu gücləndirməyə və beynəlxalq təcrübə mübadiləsinin təşviqinə xidmət edir".

    O, səfər zamanı UEFA rəsmiləri ilə görüşüyünü də deyib: 

    "Səfər zamanı həmçinin UEFA-nın vitse-prezidenti Laura Makallister CBE, FLSW, FRSA və "EA Sports"un baş meneceri Andrea Hopelain ilə görüşlərimiz oldu. Onlar dözümlülük, ambisiya və cəsarətli liderlik mövzusunda ilhamverici hekayələrini bizimlə paylaşdılar. Proqramı çətinlik və transformasiya mərhələlərindən keçərək yenilənmiş liderlik kimliyi, dərin özünüdərk və karyera inkişafına fokuslanma ilə başa vurduq".

    G.Zamanlı UEFA-nın rəhbərlik yolunda növbəti addımı atmağa hazırlaşan qadınları dəstəklədiyini də vurğulayıb:

    "UEFA federasiyalarda, liqalarda, klublarda və ya qlobal futbol təşkilatlarında çalışan, rəhbərlik yolunda növbəti addımı atmağa hazır qadınları dəstəkləyir. İştirakçılar proqram çərçivəsində strateji düşüncə, şəxsi inam və dözümlülük üzərində işləyərək, qarşılaşacaqları peşəkar çağırışlarla effektiv mübarizə aparmağı öyrənirlər. Proqram iştirakçıları həm də bir-biriləri ilə əlaqə qurur, təcrübə paylaşır və güclü qadın lider icmasının bir hissəsinə çevrilirlər. Proqram yalnız bir kurs deyil, həm də inkişaf, refleksiya və əlaqə qurmaq baxımından transformativ səyahət idi. Bu təcrübə qadınların liderlik bacarıqlarını inkişaf etdirməyə, karyera yollarını gücləndirməyə və futbolda həqiqi dəyişiklik yaratmağa imkan verir".

    AFFA   Futbol   uefa   İsveçrə  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Представитель АФФА: Цель WFLP - развитие навыков женщин на руководящих должностях

    Son xəbərlər

    15:16

    Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

    Maliyyə
    15:05

    Pakistan və Ermənistan diplomatik münasibətlərin qurulmasını nəzərdən keçirməklə bağlı razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    14:56

    Ukrayna Bryanskda neft obyektinə hücum edib

    Digər ölkələr
    14:55

    Rusiya səfiri İsveç XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    14:44

    Ağdamda ayaqqabı istehsalı 20 dəfə artıb

    Sənaye
    14:43

    Moskva Alyaskadakı danışıqlarının təfərrüatlarını açıqlamağı məqsədəuyğun hesab etmir

    Digər ölkələr
    14:42

    AFFA rəsmisi: "WFLP-nin məqsədi qərarverici vəzifələrdə çalışan qadınların bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir"

    Futbol
    14:41
    Foto

    Mingəçevir Dövlət Universitetində şəhid məzun Əzəmi Hüseynovun doğum günü anılıb

    Elm və təhsil
    14:36

    Kreml: Putin Zelenski ilə görüşün mümkünlüyünü istisna etmir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti