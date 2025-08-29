AFFA rəsmisi: "WFLP-nin məqsədi qərarverici vəzifələrdə çalışan qadınların bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir"
29 avqust, 2025
- 14:42
"UEFA Women in Football Leadership Programme 2025"in məqsədi futbol idarəçiliyində qərarverici vəzifələrdə çalışan qadınların liderlik bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir.
Bunu "Report"a açıqlamasında AFFA-nın Hüquq şöbəsinin rəisi Günay Zamanlı bildirib.
Qurum rəsmisi UEFA Akademiyasının və IMD Biznes Məktəbinin birgə təşkilatçılığı ilə İsveçrənin Lozanna şəhərində keçirilən təhsil proqramında iştirakı barədə təəssüratlarını bölüşüb:
"Proqramın əsas məqsədi futbol idarəçiliyində qərarverici vəzifələrdə çalışan qadınların liderlik bacarıqlarını inkişaf etdirmək, liderlik potensialını artırmaq, onların qərarvermə prosesində iştirakını gücləndirmək və peşəkar inkişafına dəstək verməkdir. Bununla yanaşı, qadınların futbolun gələcəyində rolunu gücləndirməyə və beynəlxalq təcrübə mübadiləsinin təşviqinə xidmət edir".
O, səfər zamanı UEFA rəsmiləri ilə görüşüyünü də deyib:
"Səfər zamanı həmçinin UEFA-nın vitse-prezidenti Laura Makallister CBE, FLSW, FRSA və "EA Sports"un baş meneceri Andrea Hopelain ilə görüşlərimiz oldu. Onlar dözümlülük, ambisiya və cəsarətli liderlik mövzusunda ilhamverici hekayələrini bizimlə paylaşdılar. Proqramı çətinlik və transformasiya mərhələlərindən keçərək yenilənmiş liderlik kimliyi, dərin özünüdərk və karyera inkişafına fokuslanma ilə başa vurduq".
G.Zamanlı UEFA-nın rəhbərlik yolunda növbəti addımı atmağa hazırlaşan qadınları dəstəklədiyini də vurğulayıb:
"UEFA federasiyalarda, liqalarda, klublarda və ya qlobal futbol təşkilatlarında çalışan, rəhbərlik yolunda növbəti addımı atmağa hazır qadınları dəstəkləyir. İştirakçılar proqram çərçivəsində strateji düşüncə, şəxsi inam və dözümlülük üzərində işləyərək, qarşılaşacaqları peşəkar çağırışlarla effektiv mübarizə aparmağı öyrənirlər. Proqram iştirakçıları həm də bir-biriləri ilə əlaqə qurur, təcrübə paylaşır və güclü qadın lider icmasının bir hissəsinə çevrilirlər. Proqram yalnız bir kurs deyil, həm də inkişaf, refleksiya və əlaqə qurmaq baxımından transformativ səyahət idi. Bu təcrübə qadınların liderlik bacarıqlarını inkişaf etdirməyə, karyera yollarını gücləndirməyə və futbolda həqiqi dəyişiklik yaratmağa imkan verir".