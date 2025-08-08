Позиция Азербайджана в рейтинге УЕФА не изменилась

Позиция Азербайджана в рейтинге УЕФА после недельных матчей в еврокубках осталась неизменной.

Как сообщает Report, после первых матчей III квалификационного раунда сборная Азербайджана с коэффициентом 19.000 занимает 28-е место в рейтинге.

Украина (19.600) занимает 27-е, а Россия (18.299) - 29-е место. Лидирует в рейтинге сборная Англии (94.839).

На этой неделе в первых матчах III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА азербайджанский клуб "Карабах" на выезде обыграл "Шкендию" (Северная Македония) со счетом 1:0, "Сабах" уступил болгарскому клубу "Левски" со счетом 0:1, а "Араз-Нахчыван" проиграл в Баку кипрской команде "Омония" с крупным счетом - 0:4.