О нас

Позиция Азербайджана в рейтинге УЕФА не изменилась

Позиция Азербайджана в рейтинге УЕФА не изменилась Позиция Азербайджана в рейтинге УЕФА после недельных матчей в еврокубках осталась неизменной.
Футбол
8 августа 2025 г. 09:34
Позиция Азербайджана в рейтинге УЕФА не изменилась

Позиция Азербайджана в рейтинге УЕФА после недельных матчей в еврокубках осталась неизменной.

Как сообщает Report, после первых матчей III квалификационного раунда сборная Азербайджана с коэффициентом 19.000 занимает 28-е место в рейтинге.

Украина (19.600) занимает 27-е, а Россия (18.299) - 29-е место. Лидирует в рейтинге сборная Англии (94.839).

На этой неделе в первых матчах III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА азербайджанский клуб "Карабах" на выезде обыграл "Шкендию" (Северная Македония) со счетом 1:0, "Сабах" уступил болгарскому клубу "Левски" со счетом 0:1, а "Араз-Нахчыван" проиграл в Баку кипрской команде "Омония" с крупным счетом - 0:4.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın UEFA reytinqindəki mövqeyi dəyişməyib

Самое читаемое

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
2 августа 2025 г. 14:36
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
1 августа 2025 г. 12:05
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
2 августа 2025 г. 13:54
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
2 августа 2025 г. 13:34
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
2 августа 2025 г. 13:54
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
2 августа 2025 г. 13:25
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
4 августа 2025 г. 12:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi