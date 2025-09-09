Появились подробности возможного трансфера защитника "Ливерпуля" Конате в "Реал"
Футбол
- 09 сентября, 2025
- 07:49
Мадридский "Реал" продвинулся в переговорах с центральным защитником "Ливерпуля" Ибраима Конате.
Как передает Report, об этом сообщает Foot Mercato со ссылкой на журналиста Marca Хосе Феликса Диаса.
По сведениям Диаса, переговоры между мадридским клубом и 26-летним французским центрбеком уже находятся на продвинутой стадии.
Ранее сообщалось, что у игрока следующим летом истекает контракт с английским клубом и "Реал" хочет подписать его бесплатно.
