    Появились подробности возможного трансфера защитника "Ливерпуля" Конате в "Реал"

    Футбол
    • 09 сентября, 2025
    • 07:49
    Появились подробности возможного трансфера защитника Ливерпуля Конате в Реал

    Мадридский "Реал" продвинулся в переговорах с центральным защитником "Ливерпуля" Ибраима Конате.

    Как передает Report, об этом сообщает Foot Mercato со ссылкой на журналиста Marca Хосе Феликса Диаса.

    По сведениям Диаса, переговоры между мадридским клубом и 26-летним французским центрбеком уже находятся на продвинутой стадии.

    Ранее сообщалось, что у игрока следующим летом истекает контракт с английским клубом и "Реал" хочет подписать его бесплатно.

