Появились подробности возможного трансфера защитника "Ливерпуля" Конате в "Реал"

Мадридский "Реал" продвинулся в переговорах с центральным защитником "Ливерпуля" Ибраима Конате.

Как передает Report, об этом сообщает Foot Mercato со ссылкой на журналиста Marca Хосе Феликса Диаса.

По сведениям Диаса, переговоры между мадридским клубом и 26-летним французским центрбеком уже находятся на продвинутой стадии.

Ранее сообщалось, что у игрока следующим летом истекает контракт с английским клубом и "Реал" хочет подписать его бесплатно.