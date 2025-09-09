"Liverpul"un müdafiəçisinin "Real"a mümkün transferinin təfərrüatı açıqlanıb
Futbol
- 09 sentyabr, 2025
- 08:51
"Real" klubu "Liverpul"un mərkəz müdafiəçisi İbrahim Konate ilə danışıqlarda irəliləyiş əldə edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Marca"nın jurnalisti Xose Feliks Diasa istinadən "Foot Mercato" məlumat yayıb.
Diasın sözlərinə görə, Madrid klubu ilə 26 yaşlı fransalı futbolçu arasında danışıqlar artıq inkişaf mərhələsindədir.
Daha əvvəl bildirilib ki, futbolçunun İngiltərə klubu ilə müqaviləsinin müddəti gələn ilin yayında başa çatır və "Real" onunla həmin vaxt müqavilə imzalamaq istəyir.
Son xəbərlər
09:52
DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə 9 qarşılaşma baş tutacaqFutbol
09:47
NİİM yeni tədris ili ilə bağlı sürücülərə müraciət edibHadisə
09:43
Tailand Ali Məhkəməsi keçmiş baş naziri bir il həbs cəzasına məhkum edibDigər ölkələr
09:41
Foto
ABŞ-də "GL Group"un süni intellektin seysmik tədqiqatlarda tətbiqinə dair Azərbaycanda inkişaf etdirdiyi layihəsinin təqdimatı olubEnergetika
09:37
Azərbaycanın daha bir boksçusu dünya çempionatında 1/4 finala vəsiqə qazanıbFərdi
09:35
Nəsimi rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaqEnergetika
09:35
"Qarabağ"ın Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibinin kapitanının adı tribunaya verilibFutbol
09:29
Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dolları ötübEnergetika
09:28