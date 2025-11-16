Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Футбол
    • 16 ноября, 2025
    • 20:09
    Португалия разгромила Армению в матче отбора на ЧМ-2026

    Сборная Португалии по футболу разгромила команду Армении в домашнем матче отборочного цикла по еврозоне ЧМ-2026.

    Как сообщает Report, встреча на стадионе "Драгау" в Порту завершилась со счетом 9:1.

    Счет в матче открыл защитник сборной Португалии Ренату Вейга на седьмой минуте. Полузащитник национальной команды Армении Эдуард Сперцян сравнял счет на 18-й минуте. Нападающий Гонсалу Рамуш забил второй гол своей команды на 28-й минуте. Хавбек Жоау Невеш на 30-й минуте увеличил разрыв в счете, а на 41-й минуте оформил дубль ударом со штрафного. Бруну Фернандеш забил пятый гол хозяев поля на 45+3-й минуте, реализовав пенальти.

    Во втором тайме Фернандеш забил свой второй гол на 52-й минуте, а на 72-й минуте ударом с 11-метровой отметки оформил хет-трик. Невеш отличился на 81-й минуте. В конце встречи на 90+2-й минуте форвард Шику Консейсау установил окончательный счёт – 9:1.

    Благодаря этой победе Португалия вышла на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Команда заняла первое место в группе F с 13 очками. Армения расположилась на последней, четвертой строчке, набрав три очка.

