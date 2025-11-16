İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    DÇ-2026: Portuqaliya Ermənistanı darmadağın edib

    Futbol
    • 16 noyabr, 2025
    • 20:11
    Futbol üzrə DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində Portuqaliya və Ermənistan milliləri üz-üzə gəlib.

    "Report" Draqao stadionunda keçirilən oyunda Portuqaliya qonaqları 9:1 hesabı ilə məğlub edərək dünya çempionatına vəsiqə qazanıb.

    Kriştiano Ronaldonun cəza səbəbindən oynamadığı görüşdə Portuqaliyaya qələbə qazandıran qolları Renato Veyqa (7), Qonsalu Ramuş (28), Joau Neveş (30, 41, 81), Brunu Fernandeş (45+3-p., 52, 72-p.) və Fransişku Konseysau (90+2) vurub.

    Ermənistanın qolunu 18-ci dəqiqədə Eduard Spertsyan vurub.

    Qeyd edək ki, DÇ-2026 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Meksika və Kanadada keçiriləcək.

    Futbol Ermənistan Portuqaliya DÇ-2026
