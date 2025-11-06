Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Полузащитник "Карабаха" получил перелом в матче против "Челси"

    Футбол
    • 06 ноября, 2025
    • 14:49
    Полузащитник Карабаха получил перелом в матче против Челси

    Полузащитник азербайджанского клуба "Карабах" Кади Боржес получил серьезную травму в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против английского "Челси" и будет вынужден пропустить все матчи на период от восьми до десяти недель.

    Как сообщили Report в пресс-службе клуба, после игры футболист прошел медицинское обследование, врачи диагностировали перелом левой малоберцовой кости.

    По предварительным прогнозам восстановление займет от 8 до 10 недель. Таким образом, бразильский футболист пропустит все матчи общего этапа по меньшей мере до конца года.

    Напомним, матч "Карабах" - "Челси" завершился со счетом 2:2.

