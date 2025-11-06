İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    "Qarabağ"ın futbolçusu 8-10 həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    Futbol
    • 06 noyabr, 2025
    • 14:35
    Qarabağın futbolçusu 8-10 həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin IV turunda İngiltərənin "Çelsi" klubu ilə matçda zədələnən "Qarabağ"ın futbolçusu Kadi Borges 8-10 həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan təmsilçisindən məlumat verilib.

    Yarımmüdafiəçi matçdan sonra müayinədən keçib. Nəticələrə əsasən, futbolçunun sol fibulasında sınıq aşkarlanıb.

    Həkimlərin ilkin proqnozuna görə, Kadi Borgesin müalicə və bərpa prosesi təxminən 8–10 həftə davam edəcək.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Çelsi" oyunu 2:2 hesabı ilə yekunlaşıb.

