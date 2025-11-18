Полански утвержден в должности главного тренера менхенгладбахской "Боруссии"
Футбол
- 18 ноября, 2025
- 21:44
Ойген Полански утвержден на посту главного тренера менхенгладбахской "Боруссии".
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс‑служба клуба.
С 39‑летним специалистом, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды в середине сентября после отставки Херардо Сеоане, заключен контракт до 2028 года.
Под его руководством команда одержала 3 победы, 2 ничьи и 3 поражения в 8 матчах.
"Боруссия" занимает 12‑е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 9 очков в 10 матчах.
Последние новости
22:34
Санчес: Испания готовит пакет помощи Украине на 615 млн евроДругие страны
22:25
Зеленский: Испания передаст Украине 40 ракет для систем ПВО IRIS-TДругие страны
22:24
Британия прорабатывает санкции против СуданаДругие страны
22:10
В Армении состоится митинг в защиту всех политзаключенныхВ регионе
22:02
Саудовская Аравия увеличит инвестиции в США до $1 трлнДругие страны
21:54
ВСУ применили американские ATACMS для удара по РФДругие страны
21:44
Полански утвержден в должности главного тренера менхенгладбахской "Боруссии"Футбол
21:31
Писториус: Регион Балтийского моря становится ареной конфронтации Запада и РФДругие страны
21:09
Фото
Видео