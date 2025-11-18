Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Полански утвержден в должности главного тренера менхенгладбахской "Боруссии"

    Футбол
    • 18 ноября, 2025
    • 21:44
    Полански утвержден в должности главного тренера менхенгладбахской Боруссии

    Ойген Полански утвержден на посту главного тренера менхенгладбахской "Боруссии".

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс‑служба клуба.

    С 39‑летним специалистом, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды в середине сентября после отставки Херардо Сеоане, заключен контракт до 2028 года.

    Под его руководством команда одержала 3 победы, 2 ничьи и 3 поражения в 8 матчах.

    "Боруссия" занимает 12‑е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 9 очков в 10 матчах.

