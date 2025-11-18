Полански утвержден в должности главного тренера менхенгладбахской "Боруссии"

Ойген Полански утвержден на посту главного тренера менхенгладбахской "Боруссии".

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс‑служба клуба.

С 39‑летним специалистом, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды в середине сентября после отставки Херардо Сеоане, заключен контракт до 2028 года.

Под его руководством команда одержала 3 победы, 2 ничьи и 3 поражения в 8 матчах.

"Боруссия" занимает 12‑е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 9 очков в 10 матчах.