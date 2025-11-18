Almaniya Bundesliqası təmsilçisinin baş məşqçisi təsdiqlənib
Futbol
- 18 noyabr, 2025
- 21:11
Almaniya Bundesliqası təmsilçisi "Borussiya"nı (Münhenqladbax) müvəqqəti çalışdıran Oyqen Polanskinin vəzifəsi dəqiqləşib.
"Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 39 yaşlı mütəxəssis komandanın əsas baş məşqçisi təyin edilib.
Polşalı çalışdırıcı ilə 2028-ci ilə qədər müqavilə imzalanıb. O, 2025-ci ildən "Borussiya"nın baş məşqçisi vəzifəsini icra edir. Polanski Herardo Seoaneni istefaya göndərməsindən sonra komandanın "sükanı arxası"na keçib.
Onun rəhbərliyi altında komanda 8 matçda 3 qələbə qazanıb, 2 heç-heçə edib və 3 dəfə məğlub olub.
Qeyd edək ki, "Borussiya" Bundesliqada 10 turdan sonra 9 xalla turnir cədvəlinin 12-ci pilləsində qərarlaşıb.
Son xəbərlər
22:16
Foto
Birinci uşaq rəqs festivalı başa çatıbİncəsənət
22:07
Avropa çempionatı: Azərbaycanın basketbol millisi seçmə mərhələdə növbəti dəfə uduzubKomanda
22:06
Səudiyyə Ərəbistanı ABŞ-yə sərmayələri 1 trilyon dollara qədər artıracaqDigər ölkələr
22:04
Ukrayna Ordusu ABŞ-nin ATACMS raket sistemləri ilə Rusiyaya zərbə endiribDigər ölkələr
22:00
Ermənistanda siyasi məhbusların müdafiəsi ilə bağlı mitinq keçiriləcəkRegion
21:40
Pistorius: Baltik dənizi regionu Qərb və Rusiya arasında qarşıdurma meydanına çevrilirDigər ölkələr
21:38
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Qədim türk tarixinin sübutuDigər
21:19
Foto
Video
Tramp Ağ Evdə Səudiyyə Ərəbistanı vəliəhdini qəbul edir - YENİLƏNİRDigər ölkələr
21:11