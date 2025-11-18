İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Almaniya Bundesliqası təmsilçisinin baş məşqçisi təsdiqlənib

    Futbol
    • 18 noyabr, 2025
    • 21:11
    Almaniya Bundesliqası təmsilçisinin baş məşqçisi təsdiqlənib

    Almaniya Bundesliqası təmsilçisi "Borussiya"nı (Münhenqladbax) müvəqqəti çalışdıran Oyqen Polanskinin vəzifəsi dəqiqləşib.

    "Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 39 yaşlı mütəxəssis komandanın əsas baş məşqçisi təyin edilib.

    Polşalı çalışdırıcı ilə 2028-ci ilə qədər müqavilə imzalanıb. O, 2025-ci ildən "Borussiya"nın baş məşqçisi vəzifəsini icra edir. Polanski Herardo Seoaneni istefaya göndərməsindən sonra komandanın "sükanı arxası"na keçib.

    Onun rəhbərliyi altında komanda 8 matçda 3 qələbə qazanıb, 2 heç-heçə edib və 3 dəfə məğlub olub.

    Qeyd edək ki, "Borussiya" Bundesliqada 10 turdan sonra 9 xalla turnir cədvəlinin 12-ci pilləsində qərarlaşıb.

    Futbol Almaniya Bundesliqası "Borussiya"
    Полански утвержден в должности главного тренера менхенгладбахской "Боруссии"

