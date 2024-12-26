Погибший в авиакатастрофе в Актау 13-летний подросток был футболистом

Среди погибших в результате крушения пассажирского самолета "Азербайджанских Авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный, вблизи города Актау в Казахстане, был также футболист.

Один из погибших в результате крушения самолета AZAL вблизи города Актау был футболистом.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Отмечается, что 13-летний Мухаммедали Еганов выступал за футбольный клуб "Гянджлик" в Баку.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29 человек, включая троих детей.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева в Азербайджане 26 декабря 2024 года объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.