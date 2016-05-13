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    Подготовлен официальный гимн ЕВРО-2016

    Гимн называется This One’s For You

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Подготовлен гимн предстоящего во Франции чемпионата Европы по футболу.

    Как сообщает Report, автор гимна - французский диджей и продюсер Дэвид Гетта.

    Гимн называется "This One’s For You" ("Это для вас").

    Официальный гимн турнира будет исполнен на предстоящих в "Stade de France" церемониях открытия и закрытия турнира. 9 июня также ожидается концертная программа у Эйфелевой башни.

    Гимн будет звучать на телеканалах до и после каждой игры, а часть с записью голосов болельщиков - после каждого гола. 

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