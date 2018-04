Подготовлен официальный гимн ЕВРО-2016

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Подготовлен гимн предстоящего во Франции чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Report, автор гимна - французский диджей и продюсер Дэвид Гетта.

Гимн называется "This One’s For You" ("Это для вас").

Официальный гимн турнира будет исполнен на предстоящих в "Stade de France" церемониях открытия и закрытия турнира. 9 июня также ожидается концертная программа у Эйфелевой башни.

Гимн будет звучать на телеканалах до и после каждой игры, а часть с записью голосов болельщиков - после каждого гола.