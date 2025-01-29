По случаю 100-летия Тофика Бахрамова выпущены юбилейные почтовые марки

В честь 100-летия со дня рождения Тофика Бахрамова, легендарного азербайджанского футбольного арбитра, выпущены памятные почтовые марки.

В честь 100-летия со дня рождения Тофика Бахрамова, легендарного азербайджанского футбольного арбитра, выпущены памятные почтовые марки.

Как передает Report, марки созданы "Азерпочт" по инициативе Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Новая филателистическая продукция представлена в виде блока из 3 марок с портретом Тофика Бахрамова. Кроме того, по специальному заказу АФФА впервые в стране подготовлен уникальный буклет, состоящий из марок с изображением футбольных форм - ключевого элемента футбольного мира.

Дата выпуска марок приурочена к 100-летию со дня рождения Тофика Бахрамова.

Тофик Бахрамов, чье имя навсегда вписано в историю мирового футбола, родился в 29 января 1925 году в Баку.