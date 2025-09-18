Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Первый тур Лиги чемпионов УЕФА завершится 6 матчами

    Футбол
    • 18 сентября, 2025
    • 09:24
    Первый тур Лиги чемпионов УЕФА завершится 6 матчами

    Первый тур основного этапа Лиги чемпионов УЕФА завершится сегодня 6 матчами.

    Как сообщает Report, один из соперников "Карабаха", "Наполи", сыграет в гостях с "Манчестер Сити".

    "Копенгаген" встретится дома с "Байер 04", а "Айнтрахт" примет чемпиона Турции "Галатасарай".

    Лига чемпионов УЕФА

    Основной этап

    I тур

    18 сентября

    20:45. "Брюгге" (Бельгия) - "Монако" (Франция)

    20:45. "Копенгаген" (Дания) - "Байер 04" (Германия)

    23:00. "Манчестер Сити" (Англия) - "Наполи" (Италия)

    23:00. "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - "Галатасарай" (Турция)

    23:00. "Спортинг" (Португалия) - "Кайрат" (Казахстан)

    23:00. "Ньюкасл" (Англия) - "Барселона" (Испания).

