Первый тур Лиги чемпионов УЕФА завершится 6 матчами

Первый тур основного этапа Лиги чемпионов УЕФА завершится сегодня 6 матчами.

Как сообщает Report, один из соперников "Карабаха", "Наполи", сыграет в гостях с "Манчестер Сити".

"Копенгаген" встретится дома с "Байер 04", а "Айнтрахт" примет чемпиона Турции "Галатасарай".

Лига чемпионов УЕФА

Основной этап

I тур

18 сентября

20:45. "Брюгге" (Бельгия) - "Монако" (Франция)

20:45. "Копенгаген" (Дания) - "Байер 04" (Германия)

23:00. "Манчестер Сити" (Англия) - "Наполи" (Италия)

23:00. "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - "Галатасарай" (Турция)

23:00. "Спортинг" (Португалия) - "Кайрат" (Казахстан)

23:00. "Ньюкасл" (Англия) - "Барселона" (Испания).