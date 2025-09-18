Первый тур Лиги чемпионов УЕФА завершится 6 матчами
- 18 сентября, 2025
- 09:24
Первый тур основного этапа Лиги чемпионов УЕФА завершится сегодня 6 матчами.
Как сообщает Report, один из соперников "Карабаха", "Наполи", сыграет в гостях с "Манчестер Сити".
"Копенгаген" встретится дома с "Байер 04", а "Айнтрахт" примет чемпиона Турции "Галатасарай".
Лига чемпионов УЕФА
Основной этап
I тур
18 сентября
20:45. "Брюгге" (Бельгия) - "Монако" (Франция)
20:45. "Копенгаген" (Дания) - "Байер 04" (Германия)
23:00. "Манчестер Сити" (Англия) - "Наполи" (Италия)
23:00. "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - "Галатасарай" (Турция)
23:00. "Спортинг" (Португалия) - "Кайрат" (Казахстан)
23:00. "Ньюкасл" (Англия) - "Барселона" (Испания).
