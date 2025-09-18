UEFA Çempionlar Liqasında I tura 6 oyunla yekun vurulacaq
Futbol
- 18 sentyabr, 2025
- 09:00
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində I tura bu gün keçiriləcək 6 oyunla yekun vurulacaq.
"Report" xəbər verir ki, "Qarabağ"ın rəqiblərindən "Napoli" səfərdə "Mançester Siti"nin qonağı olacaq.
"Kopenhagen" evdə "Bayer 04" ilə üz-üzə gələcək. "Ayntraxt" isə Türkiyə çempionu "Qalatasaray"ı qəbul edəcək.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi
I tur
18 sentyabr
20:45. "Brügge" (Belçika) - "Monako" (Fransa)
20:45. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Bayer 04" (Almaniya)
23:00. "Mançester Siti" (İngiltərə) - "Napoli" (İtaliya)
23:00. "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya) - "Qalatasaray" (Türkiyə)
23:00. "Sportinq" (Portuqaliya) - "Kayrat" (Qazaxıstan)
23:00. "Nyukasl" (İngiltərə) - "Barselona" (İspaniya)
