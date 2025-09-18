İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    UEFA Çempionlar Liqasında I tura 6 oyunla yekun vurulacaq

    Futbol
    • 18 sentyabr, 2025
    • 09:00
    UEFA Çempionlar Liqasında I tura 6 oyunla yekun vurulacaq

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində I tura bu gün keçiriləcək 6 oyunla yekun vurulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, "Qarabağ"ın rəqiblərindən "Napoli" səfərdə "Mançester Siti"nin qonağı olacaq. 

    "Kopenhagen" evdə "Bayer 04" ilə üz-üzə gələcək. "Ayntraxt" isə Türkiyə çempionu "Qalatasaray"ı qəbul edəcək. 

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi

    I tur

    18 sentyabr

    20:45. "Brügge" (Belçika) - "Monako" (Fransa)

    20:45. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Bayer 04" (Almaniya)

    23:00. "Mançester Siti" (İngiltərə) - "Napoli" (İtaliya)

    23:00. "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya) - "Qalatasaray" (Türkiyə)

    23:00. "Sportinq" (Portuqaliya) - "Kayrat" (Qazaxıstan)

    23:00. "Nyukasl" (İngiltərə) - "Barselona" (İspaniya)

    UEFA Çempionlar Liqası "Napoli" klubu "Barselona" klubu "Mançester Siti" klubu

    Son xəbərlər

    09:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.09.2025)

    Maliyyə
    09:03

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.09.2025)

    Maliyyə
    09:00

    UEFA Çempionlar Liqasında I tura 6 oyunla yekun vurulacaq

    Futbol
    09:00

    Bu gün Azərbaycanda Milli Musiqi Günüdür

    Mədəniyyət
    08:54

    Rusiyada məhkəmə icraçıları tərəfindən deportasiya edilən əcnəbilərin sayı məlum olub

    Digər
    08:49

    Türkiyənin Diyanət İşləri İdarəsinə yeni sədr təyin edilib

    Region
    08:45

    Hacıqabulda yük avtomobili velosiped sürən 9 yaşlı uşağı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    08:29

    Kolumbiyada polis idarəsində baş verən yanğında altı nəfər ölüb

    Digər
    08:16

    Bakıda 14 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti