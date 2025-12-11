İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Abşeronun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    • 11 dekabr, 2025
    • 10:52
    Abşeronun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Bu gün Abşeron rayonunun bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.

    Bu barədə "Report"a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Abşeron Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) ərazisində 10 kV-luq Masazır ehtiyat xəttində təmir işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar olaraq saat 11:00-dan 13:00-a qədər Xırdalan şəhərinin Şıxəli Qurbanov küçəsi, Kənd Xırdalan, Narlıq adlanan yaşayış əraziləri, Mazasır qəsəbəsinin Sarı Aşıq və Qaçaq Nəbi küçələrinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. Təmir işləri başa çatdıqdan sonra sözügedən ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.

    Azərişıq Abşeron

