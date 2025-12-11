İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Şahdağa 5, Qrız və Xınalığa 4 sm qar yağıb

    Ekologiya
    • 11 dekabr, 2025
    • 10:45
    Şahdağa 5, Qrız və Xınalığa 4 sm qar yağıb

    Ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edib. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntılar leysan xarakterli intensiv olub, dağlıq ərazilərdə qar yağıb.

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, yağan qarın hündürlüyü Şahdağda 5, Qrız və Xınalıqda 4 sm-dir.

    Düşən yağıntının miqdarı Bakıda və Abşeron yarımadasında 35, Qobustanda 29, Şirvanda 22, Neftçalada 17, Sabirabadda 15, Şamaxıda 13, Cəlilabad, Biləsuvarda 11, Şabran, Lənkəranda 9, Altıağac, Astarada 7, Şahbuz, Xaçmaz, İmişli, Kürdəmirdə 6, Lerikdə 5, İsmayıllı, Ordubad, Xaltan, Qəbələdə 4, Cəbrayıl, Şəki, Yardımlıda 3, Ağstafa, Culfa, Quba, Göyçay, Zərdabda 2, Daşkəsən, Mingəçevir, Gəncə, Naxçıvan, Sədərək, Tovuz, Qax, Yevlax, Tərtər, Qusar, Beyləqan, Oğuz, Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Şuşada 1 mm-dir.

    Sumqayıt, Daşkəsən, Göygöl, Şəmkir, Şəki, Oğuz, Qəbələ, Şamaxı, Qrız, Göyçay, Lerik, Qobustan, Yevlax, Kürdəmir, Zərdab, Sabirabadda duman müşahidə olunub. Görünüş məsafəsi 200 metrədək məhdudlaşıb.

    Son xəbərlər

    11:15

    Bu ilin ilk 6 ayında Xəzər Tibb Mərkəzinə 90 minə yaxın müraciət daxil olub

    Sağlamlıq
    11:15

    Azərbaycanın futzal millisi DÇ-2028-ə əsas mərhələdən başlayacaq

    Futbol
    11:14

    Bu il TƏBİB tabeli tibb müəssisələrində üç yeni şöbə fəaliyyətə başlayıb

    Sağlamlıq
    11:11

    Mixaylo Podolyak: Zelenski ikinci prezidentlik müddətinə namizədliyini verməlidir

    Digər ölkələr
    11:05

    Ötən ay TƏBİB-in Çağrı Mərkəzinə 12 minə qədər zəng daxil olub

    Sağlamlıq
    11:03

    Hava məkanının bağlı olması səbəbindən Paşinyanın təyyarəsi Moskvaya enə bilməyib

    Region
    11:03
    Foto

    Azərbaycanla Suriya arasında media və kommunikasiya sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Media
    11:03

    Bakıda avtoxuliqanlıq edən "Porsche" sürücüsü həbs edilib

    Hadisə
    11:00

    AMB qumar oyunları təşkil etməkdə ittiham olunan "Paysis"in fəaliyyətini dayandırıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti