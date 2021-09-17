Пеле вновь переведен в палату интенсивной терапии

Бывший футболист сборной Бразилии по футболу Пеле вновь переведен в палату интенсивной терапии.

Бывший футболист сборной Бразилии по футболу Пеле вновь переведен в палату интенсивной терапии.

Как передает Report, об этом сообщает ESPN Brasil .

Напомним, игрок попал в клинику 30 августа, а 6 сентября он перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 13 сентября Пеле перевели в обычную палату, но через день снова попал в реанимацию.

Пеле является лучшим игроком 20-го века по версии футбольной комиссии Международной федерации футбола (ФИФА). За свою карьеру бразилец забил 1289 мячей в 1363 матчах.

В составе национальной сборной Бразилии он стал трехкратным чемпионом мира. Выступая за "Сантос", Пеле шесть раз выигрывал чемпионат Бразилии.