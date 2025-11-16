Отборочный этап ЧМ-2026: Турция обыграла Болгарию, Испания разгромила Грузию

В рамках 9-го тура отборочного этапа ЧМ-2026 по Европе прошли очередные матчи.

Как сообщает Report, в группах B, C, E, H и J состоялось в общей сложности 10 встреч.

Сборная Турции принимала у себя команду Болгарии. Испания в гостях встретилась со сборной Грузии. Бельгия сыграла с Казахстаном на выезде, а Швеция – со Швейцарией.

ЧМ-2026 – отборочный тур – 15 ноября

Группа B

Швейцария – Швеция 4:1

Словения – Косово 0:2

Группа C

Дания – Беларусь 2:2

Греция – Шотландия 3:2

Группа E

Турция – Болгария 2:0

Грузия – Испания 0:4

Группа H

Кипр – Австрия 0:2

Босния и Герцеговина – Румыния 3:1

Группа J

Казахстан – Бельгия 1:1

Лихтенштейн – Уэльс 0:1