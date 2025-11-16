Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Отборочный этап ЧМ-2026: Турция обыграла Болгарию, Испания разгромила Грузию

    Футбол
    • 16 ноября, 2025
    • 02:30
    Отборочный этап ЧМ-2026: Турция обыграла Болгарию, Испания разгромила Грузию

    В рамках 9-го тура отборочного этапа ЧМ-2026 по Европе прошли очередные матчи.

    Как сообщает Report, в группах B, C, E, H и J состоялось в общей сложности 10 встреч.

    Сборная Турции принимала у себя команду Болгарии. Испания в гостях встретилась со сборной Грузии. Бельгия сыграла с Казахстаном на выезде, а Швеция – со Швейцарией.

    ЧМ-2026 – отборочный тур – 15 ноября

    Группа B

    Швейцария – Швеция 4:1

    Словения – Косово 0:2

    Группа C

    Дания – Беларусь 2:2

    Греция – Шотландия 3:2

    Группа E

    Турция – Болгария 2:0

    Грузия – Испания 0:4

    Группа H

    Кипр – Австрия 0:2

    Босния и Герцеговина – Румыния 3:1

    Группа J

    Казахстан – Бельгия 1:1

    Лихтенштейн – Уэльс 0:1

    футбол ЧМ-2026 отборочный этап
