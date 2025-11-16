Отборочный этап ЧМ-2026: Турция обыграла Болгарию, Испания разгромила Грузию
Футбол
- 16 ноября, 2025
- 02:30
В рамках 9-го тура отборочного этапа ЧМ-2026 по Европе прошли очередные матчи.
Как сообщает Report, в группах B, C, E, H и J состоялось в общей сложности 10 встреч.
Сборная Турции принимала у себя команду Болгарии. Испания в гостях встретилась со сборной Грузии. Бельгия сыграла с Казахстаном на выезде, а Швеция – со Швейцарией.
ЧМ-2026 – отборочный тур – 15 ноября
Группа B
Швейцария – Швеция 4:1
Словения – Косово 0:2
Группа C
Дания – Беларусь 2:2
Греция – Шотландия 3:2
Группа E
Турция – Болгария 2:0
Грузия – Испания 0:4
Группа H
Кипр – Австрия 0:2
Босния и Герцеговина – Румыния 3:1
Группа J
Казахстан – Бельгия 1:1
Лихтенштейн – Уэльс 0:1
02:30
