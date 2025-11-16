DÇ-2026: IX turda növbəti qarşılaşmalar keçirilib
Futbol
- 16 noyabr, 2025
- 02:20
DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsinin IX turunda bu gün növbəti görüşlər keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, B, C, E, H, J, qruplarında ümumilikdə 10 qarşılaşma baş tutub.
Türkiyə millisi evdə Bolqarıstanı qəbul edib. İspaniya isə səfərdə Gürcüstan yığmasının qonağı olub. Belçika səfərdə Qazaxıstanla, İsveç İsveçrə ilə üz-üzə gəlib.
DÇ-2026
Seçmə mərhələ
15 noyabr
B qrupu
İsveçrə - İsveç 4:1
Sloveniya – Kosovo 0:2
C qrupu
Danimarka – Belarus 2:2
Yunanıstan – Şotlandiya 3:2
E qrupu
Türkiyə - Bolqarıstan 2:0
Gürcüstan – İspaniya 0:4
H qrupu
Kipr – Avstriya 0:2
Bosniya və Herseqovina – Rumıniya 3:1
J qrupu
Qazaxıstan – Belçika 1:1
Lixtenşteyn – Uels 0:1
