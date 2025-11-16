İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    DÇ-2026: IX turda növbəti qarşılaşmalar keçirilib

    Futbol
    • 16 noyabr, 2025
    • 02:20
    DÇ-2026-nın Avropa üzrə seçmə mərhələsinin IX turunda bu gün növbəti görüşlər keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, B, C, E, H, J, qruplarında ümumilikdə 10 qarşılaşma baş tutub.

    Türkiyə millisi evdə Bolqarıstanı qəbul edib. İspaniya isə səfərdə Gürcüstan yığmasının qonağı olub. Belçika səfərdə Qazaxıstanla, İsveç İsveçrə ilə üz-üzə gəlib.

    DÇ-2026

    Seçmə mərhələ

    15 noyabr

    B qrupu

    İsveçrə - İsveç 4:1

    Sloveniya – Kosovo 0:2

    C qrupu

    Danimarka – Belarus 2:2

    Yunanıstan – Şotlandiya 3:2

    E qrupu

    Türkiyə - Bolqarıstan 2:0

    Gürcüstan – İspaniya 0:4

    H qrupu

    Kipr – Avstriya 0:2

    Bosniya və Herseqovina – Rumıniya 3:1

    J qrupu

    Qazaxıstan – Belçika 1:1

    Lixtenşteyn – Uels 0:1

    DÇ-2026 seçmə mərhələ nəticə
