Основной вратарь сборной Кот-д’Ивуара отстранен за допинг

Основной вратарь национальной футбольной команды Кот-д'Ивуара Сильвен Гбоуо дисквалифицирован за допинг.
Как сообщает Report, национальная команда потеряла своего основного голкипера менее чем за сутки до своего стартового матча на Кубке Африки, который в эти дни проходит в Камеруне.
Во время пресс-конференции тренер Кот-д'Ивуара Патрис Бомель объяснил, что 33-летний Гбоуо сдал положительный тест на допинг в ноябре после поражения от сборной Камеруна (1:0) в отборочном матче чемпионата мира.
Патрис Боммель упомянул офтальмологическое лечение, которое проходил игрок, но не связал его напрямую с положительным результатом теста.
Гбоуо сыграл все матчи кроме финала на триумфальном для Кот-д'Ивуара Кубке африканских наций 2015.