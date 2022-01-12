Основной вратарь сборной Кот-д’Ивуара отстранен за допинг

Основной вратарь национальной футбольной команды Кот-д'Ивуара Сильвен Гбоуо дисквалифицирован за допинг.

Основной вратарь национальной футбольной команды Кот-д'Ивуара Сильвен Гбоуо дисквалифицирован за допинг.

Как сообщает Report, национальная команда потеряла своего основного голкипера менее чем за сутки до своего стартового матча на Кубке Африки, который в эти дни проходит в Камеруне.

Во время пресс-конференции тренер Кот-д'Ивуара Патрис Бомель объяснил, что 33-летний Гбоуо сдал положительный тест на допинг в ноябре после поражения от сборной Камеруна (1:0) в отборочном матче чемпионата мира.

Патрис Боммель упомянул офтальмологическое лечение, которое проходил игрок, но не связал его напрямую с положительным результатом теста.

Гбоуо сыграл все матчи кроме финала на триумфальном для Кот-д'Ивуара Кубке африканских наций 2015.