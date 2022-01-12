О нас
Report Georgia
Аудио новости

Основной вратарь сборной Кот-д’Ивуара отстранен за допинг

Основной вратарь сборной Кот-д’Ивуара отстранен за допинг Основной вратарь национальной футбольной команды Кот-д'Ивуара Сильвен Гбоуо дисквалифицирован за допинг.
Футбол
12 января 2022 г. 17:07
Основной вратарь сборной Кот-д’Ивуара отстранен за допинг

Основной вратарь национальной футбольной команды Кот-д'Ивуара Сильвен Гбоуо дисквалифицирован за допинг.

Как сообщает Report, национальная команда потеряла своего основного голкипера менее чем за сутки до своего стартового матча на Кубке Африки, который в эти дни проходит в Камеруне.

Во время пресс-конференции тренер Кот-д'Ивуара Патрис Бомель объяснил, что 33-летний Гбоуо сдал положительный тест на допинг в ноябре после поражения от сборной Камеруна (1:0) в отборочном матче чемпионата мира.

Патрис Боммель упомянул офтальмологическое лечение, которое проходил игрок, но не связал его напрямую с положительным результатом теста.

Гбоуо сыграл все матчи кроме финала на триумфальном для Кот-д'Ивуара Кубке африканских наций 2015.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке FIFA afrikalı qapıçını dopinqə görə futboldan uzaqlaşdırıb

Экслюзивные новости

Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
12 января 2022 г. 15:36
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
12 января 2022 г. 10:40
В апелляционной жалобе Вугара Сафарли упоминаются Али Гасанов и его сын
В апелляционной жалобе Вугара Сафарли упоминаются Али Гасанов и его сын
11 января 2022 г. 18:46
Проект закона о репродуктивном здоровье будет обсужден в Милли Меджлисе
Проект закона о репродуктивном здоровье будет обсужден в Милли Меджлисе
11 января 2022 г. 15:55
Министр культуры назначил нового советника и заведующих отделами
Министр культуры назначил нового советника и заведующих отделами
11 января 2022 г. 15:50
Из Украины в Азербайджан возвращены до 1,4 тыс. незаконных мигрантов
Из Украины в Азербайджан возвращены до 1,4 тыс. незаконных мигрантов
11 января 2022 г. 14:55
Горнолыжник сборной Азербайджана: Сделаю все возможное, чтобы пробиться на Олимпиаду”
ФотоГорнолыжник сборной Азербайджана: "Сделаю все возможное, чтобы пробиться на Олимпиаду”
10 января 2022 г. 15:10
8-ое заседание Консультативного совета ЮГК состоится в начале февраля
8-ое заседание Консультативного совета ЮГК состоится в начале февраля
10 января 2022 г. 14:04
В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения
В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения
10 января 2022 г. 13:16
Aztelecom открыл филиал в Шуше
Aztelecom открыл филиал в Шуше
6 января 2022 г. 17:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi