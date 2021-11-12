Организатор трагического полета аргентинского футболиста получил тюремный срок

Организатор трагического полета аргентинского нападающего Эмилиано Салы получил тюремный срок.
Как сообщает Report, бизнесмен Дэвид Хендерсон, который выступал организатором перелета из Франции в Великобританию аргентинского нападающего, приговорен к 18 месяцам тюремного заключения.
Виновный ранее сознался, что организация им перелета Салы в сопровождении Дэвида Ибботсона была проведена без должного разрешения на подобные авиаперевозки у пилота.
Напомним, Сала и Ибботсон погибли в январе 2019 года. Сала тогда перешел из "Нанта" в "Кардифф" за 15 млн фунтов и отправился в Уэльс. Однако самолет, на котором он летел, упал в пролив Ла-Манш. Позднее тело футболиста было найдено, а пилот считается пропавшим без вести.