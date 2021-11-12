Организатор трагического полета аргентинского футболиста получил тюремный срок

Организатор трагического полета аргентинского нападающего Эмилиано Салы получил тюремный срок.

Организатор трагического полета аргентинского нападающего Эмилиано Салы получил тюремный срок.

Как сообщает Report, бизнесмен Дэвид Хендерсон, который выступал организатором перелета из Франции в Великобританию аргентинского нападающего, приговорен к 18 месяцам тюремного заключения.

Виновный ранее сознался, что организация им перелета Салы в сопровождении Дэвида Ибботсона была проведена без должного разрешения на подобные авиаперевозки у пилота.

Напомним, Сала и Ибботсон погибли в январе 2019 года. Сала тогда перешел из "Нанта" в "Кардифф" за 15 млн фунтов и отправился в Уэльс. Однако самолет, на котором он летел, упал в пролив Ла-Манш. Позднее тело футболиста было найдено, а пилот считается пропавшим без вести.