О нас
Report Georgia
Аудио новости

Организатор трагического полета аргентинского футболиста получил тюремный срок

Организатор трагического полета аргентинского футболиста получил тюремный срок Организатор трагического полета аргентинского нападающего Эмилиано Салы получил тюремный срок.
Футбол
12 ноября 2021 г. 20:28
Организатор трагического полета аргентинского футболиста получил тюремный срок

Организатор трагического полета аргентинского нападающего Эмилиано Салы получил тюремный срок.

Как сообщает Report, бизнесмен Дэвид Хендерсон, который выступал организатором перелета из Франции в Великобританию аргентинского нападающего, приговорен к 18 месяцам тюремного заключения.

Виновный ранее сознался, что организация им перелета Салы в сопровождении Дэвида Ибботсона была проведена без должного разрешения на подобные авиаперевозки у пилота.

Напомним, Сала и Ибботсон погибли в январе 2019 года. Сала тогда перешел из "Нанта" в "Кардифф" за 15 млн фунтов и отправился в Уэльс. Однако самолет, на котором он летел, упал в пролив Ла-Манш. Позднее тело футболиста было найдено, а пилот считается пропавшим без вести.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Argentinalı futbolçunun ölümünə səbəbkar olan biznesmen cəzalandı

Экслюзивные новости

Ведется работа по включению Шуши и Азыхской пещеры в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Ведется работа по включению Шуши и Азыхской пещеры в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
12 ноября 2021 г. 15:43
Посол: Германия готова сотрудничать в вопросе очищения водных ресурсов освобожденных земель
Посол: Германия готова сотрудничать в вопросе очищения водных ресурсов освобожденных земель
12 ноября 2021 г. 11:33
Микаил Джаббаров: Логистические коридоры будут использоваться эффективнее
Микаил Джаббаров: Логистические коридоры будут использоваться эффективнее
11 ноября 2021 г. 17:40
Правительство готовит документ о предоставлении пособий ветеранам войны
Правительство готовит документ о предоставлении пособий ветеранам войны
11 ноября 2021 г. 14:36
Возобновился транзит туркменской нефти Dragon Oil через БТД
Возобновился транзит туркменской нефти Dragon Oil через БТД
11 ноября 2021 г. 11:37
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
10 ноября 2021 г. 17:50
TRACECA: Основная тема переговоров с ЕС – открытие Зангезурского коридора
TRACECA: Основная тема переговоров с ЕС – открытие Зангезурского коридора
10 ноября 2021 г. 13:10
ВОЗ: Пандемия коронавируса все еще в самом разгаре
ВОЗ: Пандемия коронавируса все еще в самом разгаре
10 ноября 2021 г. 13:10
Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
9 ноября 2021 г. 07:38
Армяне попытались устроить провокацию в Нью-Йорке во время автопробега по случаю Дня Победы
Армяне попытались устроить провокацию в Нью-Йорке во время автопробега по случаю Дня Победы
8 ноября 2021 г. 17:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi