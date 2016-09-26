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    Определился состав бригады азербайджанских арбитров на игре Лиги Европы

    Арбитрами боковой линии будут Зейнал Зейналов и Рза Мамедов

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Рефери ФИФА, азербайджанец Алияр Агаев получил назначение на игру между клубами "Рим" (Италия) и "Астра" (Румыния), которая пройдет в группе Е Лиги Европы.

    Об этом Report сообщил сам 29-летний рефери.

    По его словам, на встрече в столице Италии арбитрами боковой линии будут Зейнал Зейналов и Рза Мамедов. Мубариз Гашимов будет четвертым судьей, Орхан Мамедов и Рагим Гасанов - дополнительными помощниками арбитра.

    Судейская бригада Азербайджана отправится в Рим 28 сентября.

    Отметим, что матч пройдет 29 сентября. Начало в 23:05 по бакинскому времени. 

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