Определился соперник "Бешикташа" в 1/8 финала Лиги Европы

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы по футболу.

Как сообщает Report, в результате жеребьевки также определился соперник единственной продолжающей борьбу турецкой команды "Бешикташ".

Это – греческая команда "Олимпиакос". В 1/16 финала "Олимпиакос" отстранил от борьбы другого представителя Турции - "Османлыспор" - 0:0, 3:0.

Результаты жеребьевки:

"Селта" (Испания) - "Краснодар" (Россия)

АПОЭЛ (Кипр) - "Андерлехт" (Бельгия)

"Шалке" (Германия) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия)

"Лион" (Франция) - "Рома" (Италия)

"Ростов" (Россия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Олимпиакос" (Греция) - "Бешикташ" (Турция)

"Гент" (Бельгия) - "Генк" (Бельгия)

"Копенгаген" (Дания) - "Аякс" (Голландия).

Отметим, что команды, названия которых в результате жеребьевки были указаны первыми, проведут первые матчи у себя дома.

Матчи 1/8 финала пройдут 9 и 16 марта.