Определился новый главный тренер "Бешикташа"
Футбол
- 29 августа, 2025
- 06:05
Бывший игрок и главный тренер стамбульского "Бешикташа" вновь будет тренировать клуб.
Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Spor.
Отмечается, что С. Ялчин уже сегодня присоединится к тренировкам.
Напомним, что специалист возглавлял клуб с января 2020 года по декабрь 2021 года и выиграл с командой Суперлигу Турции и кубок страны.
"Бешикташ" расстался с норвежским главным тренером Уле Гуннаром Сульшером после неудачного выступления в Лиге конференций УЕФА.
