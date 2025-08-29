Определился новый главный тренер "Бешикташа"

Бывший игрок и главный тренер стамбульского "Бешикташа" вновь будет тренировать клуб.

Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Spor.

Отмечается, что С. Ялчин уже сегодня присоединится к тренировкам.

Напомним, что специалист возглавлял клуб с января 2020 года по декабрь 2021 года и выиграл с командой Суперлигу Турции и кубок страны.

"Бешикташ" расстался с норвежским главным тренером Уле Гуннаром Сульшером после неудачного выступления в Лиге конференций УЕФА.