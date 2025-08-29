    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Определился новый главный тренер Бешикташа

    Бывший игрок и главный тренер стамбульского "Бешикташа" вновь будет тренировать клуб.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Spor.

    Отмечается, что С. Ялчин уже сегодня присоединится к тренировкам.

    Напомним, что специалист возглавлял клуб с января 2020 года по декабрь 2021 года и выиграл с командой Суперлигу Турции и кубок страны.

    "Бешикташ" расстался с норвежским главным тренером Уле Гуннаром Сульшером после неудачного выступления в Лиге конференций УЕФА.

