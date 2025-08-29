    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    "Бешикташ" уволил Сульшера после поражения в квалификации Лиги конференций

    Футбол
    • 29 августа, 2025
    • 03:05
    Бешикташ уволил Сульшера после поражения в квалификации Лиги конференций

    Турецкий "Бешикташ" отправил в отставку норвежца Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба стамбульцев.

    В четверг "Бешикташ" проиграл на своем поле швейцарской "Лозанне" в ответном матче заключительного раунда плей-офф квалификации Лиги конференций (0:1). Первая встреча завершилась вничью (1:1). Турецкий клуб не выступит на основной стадии еврокубков впервые с сезона-2022/23.

    Сульшеру 52 года, он возглавил "Бешикташ" в январе 2025 года. Под его руководством команда завершила прошлый сезон чемпионата Турции на четвертом месте, а также дошла до четвертьфинала в кубке страны.

    С 2018 по 2021 год Сульшер был главным тренером английского "Манчестер Юнайтед". Вместе с ним команда дошла до финала Лиги Европы в сезоне-2020/21. В качестве игрока Сульшер выступал за эту команду с 1996 по 2007 год и стал шестикратным чемпионом Англии, дважды выигрывал кубок и суперкубок страны, в сезоне-1998/99 он стал победителем Лиги чемпионов.

    Азербайджанская версия
    "Beşiktaş" baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

