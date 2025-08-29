"Beşiktaş" baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb
- 29 avqust, 2025
- 03:42
Türkiyənin "Beşiktaş" klubu norveçli baş məşqçi Ule Qunnar Sulşeri istefaya göndərib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İstanbul klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Cümə axşamı "Beşiktaş" UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin son raundunun cavab oyununda öz meydanında İsveçrənin "Lozanna" komandasına 0:1 hesabı ilə uduzub. Bu nəticə ilə "Beşiktaş" 2022/23 mövsümündən sonra ilk dəfə avrokubokların əsas mərhələsində iştirak etməyəcək.
52 yaşlı Sulşer 2025-ci ilin yanvarında "Beşiktaş"ın baş məşqçisi təyin olunmuşdu. Onun rəhbərliyi ilə komanda ötən mövsüm Türkiyə çempionatını 4-cü pillədə başa vurmuş, ölkə kubokunda isə 1/4 finala qədər irəliləmişdi.
Xatırladaq ki, 2018–2021-ci illərdə Sulşer İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunun baş məşqçisi olub.