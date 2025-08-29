    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi

    "Beşiktaş" baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    29 avqust, 2025
    Beşiktaş baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Türkiyənin "Beşiktaş" klubu norveçli baş məşqçi Ule Qunnar Sulşeri istefaya göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İstanbul klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Cümə axşamı "Beşiktaş" UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin son raundunun cavab oyununda öz meydanında İsveçrənin "Lozanna" komandasına 0:1 hesabı ilə uduzub. Bu nəticə ilə "Beşiktaş" 2022/23 mövsümündən sonra ilk dəfə avrokubokların əsas mərhələsində iştirak etməyəcək.

    52 yaşlı Sulşer 2025-ci ilin yanvarında "Beşiktaş"ın baş məşqçisi təyin olunmuşdu. Onun rəhbərliyi ilə komanda ötən mövsüm Türkiyə çempionatını 4-cü pillədə başa vurmuş, ölkə kubokunda isə 1/4 finala qədər irəliləmişdi.

    Xatırladaq ki, 2018–2021-ci illərdə Sulşer İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunun baş məşqçisi olub.

    #"Beşiktaş"   #Baş məşqçi   #Ule-Qunnar Sulşer  
    "Бешикташ" уволил Сульшера после поражения в квалификации Лиги конференций

